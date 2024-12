Golobova vlada storila občutno manj škode, kot so jo že naredile desne vlade

V nadaljevanju preberite:

Bilo je nekaj turobnih novembrskih dni in bilo je nekaj turobnih novembrskih dogodkov. Mednje naj ne bi sodilo premirje, ki, če čemu sploh še lahko verjamemo, naj bi v Libanonu zavladalo med Izraelom in Hezbolahom. Pač pa sem sodi ozadje splošne sovražnosti in surovosti, ki je po malih golobjih korakih prek političnih žarišč zajela svet.

In bilo bi nekorektno, če semen vsega tega ne bi videli tudi v Sloveniji tega trenutka. Sovražni govor postaja standard desnice do točke, od katere prav kmalu morda ne bo več povratka.