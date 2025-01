(KOMENTAR) Trump podpisal že kopico protiustavnih aktov in ukrepov

V nadaljevanju preberite:

Trumpova predsedniška umestitev v ponedeljek v Washingtonu je hotela biti najpomembnejši dogodek na planetu. Bila je kot triumf volje do moči, triumf Trumpove učinkovitosti, jutranja zarja nove Amerike, začetek njene zlate dobe, kot se je izrazil sam. Dvignil je roko in v Gazi je že nastalo premirje, ki poprej ni bilo mogoče. Hkrati že dovoljuje popolno okupacijo Zahodnega brega. Nastaja vtis, da država dobiva novega boga, ki v »novi zlati dobi Amerike« po vsem svetu odloča o miru in vojni, tudi človeških življenjih.