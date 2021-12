Spremenili smo se ljudje, spremenili se bodo tudi filmi

V nadaljevanju preberite:

Kinodvorane je pandemija zavzela kot cunami, jih ustavila, preobrazila in napolnila s slabimi občutki, ki jih prinašajo nenehni varnostni ukrepi, ti pa marsikoga – predvsem starejše obiskovalce – odvrnejo od obiska.

V samo letu in pol, ko je pandemija ohromila filmsko produkcijo in kinoprikazovanje, se je Netflix povzpel med najvplivnejše globalne producente filmov in televizijskih serij, saj vsak teden ponudi skoraj več novitet kot vsi drugi glavni filmski studii skupaj.

Kaj smo v kinodvoranah in prek spleta gledali letos in kateri filmi nas čakajo v prihodnjem letu?