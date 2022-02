V intervjuju preberite:

Tržaški Slovenec, letnik 1988, profesor po poklicu in filozof po izobrazbi. Na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna v Trstu poučuje filozofijo in zgodovino, poleg predavanj piše in prevaja. Je doktorand na ljubljanski filozofski fakulteti, raziskovalno se ukvarja z renesančno filozofijo. Izhaja iz glasbene družine vipavskega rodu. Pogovarjala sva se o italijanski politiki, ki je umetnost prilagodljivega preživetja, o Draghiju, brez katerega so Italiji vsa vrata zaprta, in »brezmadežni« Giorgi Meloni; tudi o Slovencih v Italiji in paradoksalnem dejstvu, da odnosi med sosednjima državama še nikoli niso bili boljši – in hkrati nikdar slabši.

Italija vedno pokaže svojo neskončno sposobnost eksperimentiranja. Vas je presenetilo dogajanje ob volitvah predsednika republike?

V Italiji je presenečenje vsakdanjik, kriza normalnost, nered oblika sistema. Najbrž ste že slišali za gatopardizem: spremeniti vse, da se nič ne bi spremenilo. Po belem semestru je 1009 velikih volivcev šest dni sejalo, v drugem štetju izglasovalo kvorum in končno obrodilo želene sadove: petinpetdeset aplavzov in večminutne ovacije ob Mattarellovem nastopnem govoru, ker je, če se izrazim odurno, tisočerici garibaldincev rešil vitalizio, poslansko pokojnino.

Mattarella stoji na ustavno določenem mestu predsednika republike, od koder s ptičje perspektive preletava strankarsko goščo, super partes, ne sodnik, temveč nadzornik ustavnih načel in državne enotnosti. Vsaka pika in vejica njegovega nagovora kot kodirano geslo, ki odpira vrata v podmorske interesne svetove. Vsakdo je čakal na sorodno besedo, in jo dočakal: ob poslušanju komentarjev te predvidljive in predvidene igre dobiš občutek, da so sami zmagovalci. Mladega opazovalca kajpak kmalu zažuli čevelj: peti dan – prav biblijsko zveni – pojdeš spat ob Salvinijevi izjavi, da bo čez noč iz klobuka potegnil »žensko, kompetentno žensko«, v nov dan pa se zbudiš z osemdesetletnikom v sivem. Obračati vse, da se nič ne prevrne. To kvirinalsko odrsko postavitev, mizansceno, smemo enostavno povzeti v izhodiščno potrebo po tem, da Draghi ostane na svojem mestu.