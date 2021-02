Šele zdaj nas je najti tudi v svetovnem atlasu arhitekture

Prešernova nagrada za življenjsko delo prihaja ob vašem okroglem življenjskem jubileju. Sta mejnika trenutek za ovrednotenja minulega dela? Glede na vašo zasedenost in aktualne projekte – dopolnjevanje obeh sakralnih kompleksov v Bosni in zaključnega dela Novih Žal – se zdi, da bolj kot v preteklost gledate v prihodnost.

Utemeljitev navaja, da so vaše »zgodnje umetnine najbolj 'avtorske', da so razpete med arhitekturo in skulpturo, med igrivim zgibanjem izvirnih poligonalnih geometrij ter med organsko sproščenostjo glinenih modelov«. Katere sami štejete za najbolj avtorske in celovite?

V svet umetnosti ga je že v otroštvu vpeljal oče Marjan, profesor z ljubljanske šole za arhitekturo in žlahtni polihistor, ki je bil sinu velik vzornik. Tudi Jožeta Plečnika in svojega profesorja Edvarda Ravnikarja je najprej spoznal kot očetova prijatelja.

Spomnili so, da ste veljali »za čudežnega dečka, ki je na večjih arhitekturnih natečajih po bivši državi pobiral nagrade kot za stavo«. Kako je bilo graditi novo državo?

Univerzitetno središče v Skopju, 1968–1974

Komaj 26 let ste bili stari, ko ste zmagali na natečaju za megalomanski projekt univerzitetnega kampusa sv. Cirila in Metoda v Skopju. Kakšen izziv je bil to?

Zdi se, da je Jugoslavija prav zaradi pomena arhitekture pri gradnji države in identitete visoko postavljala njen status.

A nadpovprečno draga.

Strokovna javnost je na nogah zaradi osnutka predloga sprememb zakona o javnem naročanju, ki predvideva ukinitev obveze arhitekturnih natečajev za javne investicije.

Morda tudi zato, ker danes arhitekturo iz betona vidimo predvsem kot problem. Kot energijsko potratne stavbe, prenove pa kot težavne in drage investicije, hkrati pa kot ostaline socialističnega časa.

Betonska gradnja slovi tudi po visokem prispevku k toplogrednim emisijam in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je že napovedala novi evropski Bauhaus. Svetovno prebivalstvo naj bi že do sredine stoletja doseglo okoli 10 milijard, aktualna pandemija gotovo ni zadnja. Kaj čaka arhitekturo?

Bi utegnila pandemija pustiti kakšno spremembo na bolje?

... prišel razcvet, renesansa.

S cerkvami, parki spomina in pokopališči ste se dotikali tudi posvečenega prostora. Dejali ste, da so vam zgodbe s strelišča Jajinci pri Beogradu, kjer ste zmagali na natečaju za ureditev park spomina, kradle noči.

Cerkev Kristusovega učlovečenja v Dravljah, posvečena leta 1985. Foto Janez Kališnik

Kako težko je oblikovati prostore s tragično zgodovino? Ali pa kraj zadnjega počitka, cerkev, kjer je pričakovan božji dotik?

Težko bi obšla več kot tridesetletno sago z gradnjo Nuka 2.

Že od zmage na natečaju leta 1989 so na vašo rešitev letele kritike, izpopolnjevali ste jo vse do leta 2009, po pozivu 40 arhitektov je bilo odločeno, da bo razpisan nov natečaj. Kako ste sprejeli, da vaša rešitev ne bo uresničena? Bi v nekem trenutku tudi za vas lahko postala zastarela?

Marko Mušič Foto Jože Suhadolnik

Vseeno pa ste prenovili Plečnikov Nuk. A tudi bili deležni kritik.

Dotaknili ste se tudi Plečnikovih Žal z ureditvijo novega dela. Kako prelomna je bila ureditev pokopa s posutjem pokojnikovega pepela v začetku 90. let?

Kako je bil sprejet?

Med vašimi večjimi nerealiziranimi projekti sta apostolska nunciatura v Trnovem in ljubljanska potniška postaja. Kje morebiti vidite zamujene priložnosti prestolnice in države?

Dela ne manjka, se mi pa zdi zanimivo, da se pri projektih, ki nastajajo že dlje časa, znova pojavljajo arhitekturne oblike, karakteristike mojega zgodnjega obdobja ustvarjanja. Nove Žale, ki jih dokončujemo, so oblikovno in doživljajsko bolj zgoščena, nabita arhitektura v nasprotju z nekaterimi prejšnjimi obdobji ustvarjanja na Žalah, ki so se skozi čas umirjale. Tudi v največjem katoliškem svetišču v Podmilačju v Bosni, ki je bilo uničeno med zadnjo vojno na Balkanu, se pojavljajo reminiscence mojih zgodnejših arhitektur.Z vsem zapisanim se povsem ne strinjam. Morda je na ocenjevalce, komisijo pomembno vplivala razstava v newyorškem muzeju Moma, ki je to arhitekturo počastila tudi v svetovnem okvirju. Arhitektura tega obdobja je bila res izjemna. Ko je nastajala, je nihče ni prišel gledat in v zahodnih medijih ni bilo objav. Zdaj se je izkazalo, da sodi ob bok modernistični arhitekturi iz tedaj najnaprednejših delov sveta najboljših modernističnih avtorjev.Še pred razstavo so mi iz slavne londonske založbe Phaidon poslali monografijo This Brutal World, ki zajema izbrano arhitekturo zadnjih sto let z vsega sveta. Presenečeno sem ugotovil, da je moj dom kulture v Kolašinu v Črni gori, za katerega se mi je zdelo, da je nastal nekje na obrobju, objavljen čez dve strani, ob zgolj polstranski stavbi Kenza Tangeja, ikoni modernistične arhitekture. Takrat nas ni bilo, zdaj pa, poglejte, najti nas je tudi v knjigi Atlas of Brutalist Architecture. To je res neverjeten preobrat, popolno prevrednotenje. In ko odpreš takšen izbor, si rečeš, no, očitno pa je le nekaj vredno.To je bil res čudež. Takoj po vojni je bila gradnja usmerjena v osnovno infrastrukturo, tudi stanovanjske soseske, memorialni programi pa so bili v prvih dveh desetletjih po vojni izrazito kiparski. V 60. letih je prišla sprememba, saj so memorialni programi začeli postajati kompleksnejši, predvsem pa arhitekturni, pri čemer je izjemno pomembno, da je bil za vse te naloge obvezen javni anonimni natečaj, kar je bila tudi edina priložnost za mlade arhitekte.Takrat so delovali veliki državni projektantski biroji s svojimi ekipami, kamor mlad arhitekt s samostojnimi deli ni mogel zraven, prek natečajev pa smo se lahko uveljavili. Strokovne žirije iz različnih republik, predvsem pa kulturnih sredin so zagotavljale nepristranskost. Mladi arhitekti smo tako v prostoru z dvajsetimi milijoni prebivalcev zmagovali in gradili. Tudi programi za natečajne naloge so bili v nasprotju z današnjimi odlično pripravljeni. In iz vsega tega je v dvajsetih, tridesetih letih, kolikor jih je zajela tudi razstava, nastala ta fenomenalna arhitektura.Saj še sam ne vem, koliko kvadratnih metrov je meril, nekaj takega kot ožji center Ljubljane. Ko sem izvedel za zmago, sem bil že kakšnih štirinajst dni v vojski v Novem mestu. Potem je bilo pa zabavno. Ko je armijska oblast iz Skopja prosila slovensko, naj pošljejo mulca v Makedonijo, da bo vodil projekt, me ta ni hotela dati, ker sem tam vodil orkester (smeh). Poleg študija arhitekture sem se namreč resno spogledoval z glasbeno akademijo. Tako sem tri mesece spremljal »obstreljevanje« obeh vojnih oblasti, dokler se ni vpletla Nada Kraigher, direktorica jugoslovanske avtorske agencije v Ljubljani, tudi sorodnica tedanjega predsednika skupščine Socialistične republike Slovenije Sergeja Kraigherja, in pritisnila na vojaškega šefa Janka Sekirnika.S Kraigherjevo sva se poznala iz minulih projektov, poznal jo je tudi moj oče [arhitekt in profesor Marjan Mušič], in se je zavzela zame. Ko so me potem pripeljali h komandantu makedonske vojaške enote, ki je bil vesel, da mu je s pogajanji uspelo – najbrž niti ni vedel, da je zmagala Kraigherjeva –, mi je dejal: »Nemoj da te vidim u vojničkom odjelu i nemoj da se tučeš!« [Da te ne vidim več v vojaški uniformi in da se ne boš tepel!] Dali so mi stanovanje, potem sem bil vojak v civilu, vodil sem projekt in bilo je čudovito. To je bil ogromen projekt, ki je trajal šest let, denarja pa je bilo dosti iz popotresne obnove.Delal sem z ogromno ekipo arhitektov, kakšnih 40 jih je bilo, potem je bila še velika ekipa statikov, elektroinženirjev ..., čudovito smo sodelovali. Imel sem tudi podporo komisije rektorata. Če so te izbrali na natečaju, so stali za tabo. Povrhu vsega sem imel še drugo srečo. Po potresu v Skopju leta 1963 so ZDA kot pomoč ponudile tudi možnost izobrazbe jugoslovanskim arhitektom, še zlasti pa gradbenim inženirjem. In jaz se znajdem v Skopju z mojimi arhitekturnimi rešitvami z ogromnimi konzolami in razponi, za katere so vsi trdili, da jih je nemogoče izvesti, tam pa so bili mladi gradbeniki, sveže izučeni na svetovni ravni, ki ne samo, da v ničemer niso videli problemov, še izzvali so me z drznejšimi rešitvami. Marsikaj, kar še danes lahko vidite v tem univerzitetnem centru, je bilo mogoče samo zaradi vsega naštetega.Kar je ta država ustvarila identitete z arhitekturo, jo zdaj, toliko desetletij pozneje, ceni ves svet, medtem pa se Slovenci ne trudimo ohranjati identitete na področju umetnosti prostora, arhitekture. Rušimo stvari, ki so bile izredne in katerih avtorji so bili prav tako predstavljeni v New Yorku. Niti glede nesrečnega Plečnikovega stadiona se ne moremo zmeniti, kar se mi zdi povsem nerazumljivo, da ne omenjam druge kulturne škode, ki smo jo povzročili, denimo, ko smo porušili Kolizej, edini še ohranjeni tip gradnje v širši okolici, namesto katere bo zrasla neka arhitekturno povprečna soseska.Ja. Občutek imam, da cela družba vsega tega ne ceni ali pa da ji enostavno ne uspe zajeziti zasebnih kapitalskih interesov, ki so očitno premočni na vseh nivojih, nimamo nobene regulative, ki bi jih ustavila. Lahko kupujejo zemljišča, kjer hočejo, delajo, kar hočejo, in s tem se globoko ne strinjam. Imamo kakovostno sodobno arhitekturo, ki sem jo večkrat pohvalil kot odlično, toda ta arhitektura je po obsegu tako majhna in tako stisnjena v kot, da je komaj opazna v poplavi podpovprečnih, slabih arhitektur, celo stavb in posegov v prostor brez arhitekture, in ob tem mi je hudo. Vsak si lahko privošči, kar hoče. Zato se zavzemam, da bi morala država javne natečaje še bolj uveljaviti. In ne samo za javni denar, temveč tudi pri zasebnih investicijah.Za povrhu so začeli rušiti še to, so me opomnili kolegi. Zavzemam se, da bi država, politika – ne da podira še ta institut – morala najti način, da primerno uravnava tudi posege zasebnega kapitala, saj je vse skupaj naš prostor. Naročnika in nesrečnega arhitekta, ki mu je klonil, že zdavnaj ne bo več, ko bo njun poseg v prostor še vedno zaznamoval mnoge generacije. Za pomembnejše stavbe v Evropi to pomeni kar stoletje.Izšel sem iz okolja, ki je izjemno cenilo prispevek, ki ga je slovenski narodni identiteti dodala arhitektura oziroma umetnost prostora, tudi v svetu uveljavljeno ljudsko stavbarstvo s kozolcem in celo vrsto majhnih prepesnitev, cerkva po evropskih zgledih, pa arhitektura sijajnih avtorjev, tudi tujih velikega slovesa, ki so v našem prostoru ustvarjali veličastne stvari; Andrea Pozzo ljubljansko stolnico, Domenico Rossi križevniško cerkev, Carlo Martinuzzi uršulinsko cerkev in samostan. Pa poznejša avtorska arhitektura; že med obema vojnama smo imeli ne samo Plečnika, ampak tudi druge sijajne moderniste, in nato po vojni še val vrhunske modernistične arhitekture s profesorjem Ravnikarjem na čelu ter kolegi Miheličem, Kristlom, Severjem, Jugovcem ..., katerih pomembna dela rušimo, in to nas prav nič ne moti.Med zadnjim obiskom New Yorka sem videl kar nekaj novih in nagrajenih stavb iz vidnega betona, ki so tako čudovite, da sem bil radosten. Jasno je, da je vidni beton drugačen, kot je bil v tistih časih, saj ima mnogo kemičnih dodatkov, ki naredijo vodotesnost, homogenost in kompaktnost. Kot vse drugo je treba tudi stavbe iz vidnega betona sanirati in bodo živele naprej. To dokazujejo obnovljene stavbe te vrste: Le Corbusierova vila Savoye v Poissyju, Kahnove stavbe, Guggenheimov muzej, celo Bogdanovićev spomenik v Jasenovcu. Skratka, novodobne tehnologije ponujajo izvrstne možnosti. Mnoge modernistične stavbe tako pri nas kot po Jugoslaviji pa so ostale brez sanacije, tudi zaradi ideološkega konflikta s preteklostjo.Na kratko lahko rečem, kar sem že velikokrat. V preteklosti so arhitekti natančno vedeli, kaj želijo zgraditi, niso pa vedeli, kako. Danes vemo, kako, pozabili pa smo, kaj želimo. Z današnjimi tehnologijami je mogoče skoraj vse, zato bo velik izziv za arhitekte, ali jim bo uspelo uravnotežiti inženirsko in humanistično, tudi humano komponento, dodati tudi tisto iracionalno, kar je bistvo za obstoj arhitekture že od njenega rojstva. Arhitektura prinaša tudi duhovnost, simbolnost, estetiko, vse vidike lepega, sakralnost in obrednost, ki jo je dr. Nace Šumi pri Plečniku prepoznaval v na videz popolnoma pragmatičnih rešitvah. In ta je človeku potrebna.Veliko vprašanje za arhitekturo prihodnosti bo tudi, ali se bosta v njej zlila preteklost in čas nastanka. Ali bomo razčlovečeni z bivališči, mesti, strukturami, v katerih bomo drug drugemu tujci. Ko prideš v Bosno, vztraja ta humanistična komponenta sobivanja, spoštovanje drugega človeka kljub še danes težkim razmeram in bi nam lahko bila vzor. Tudi na gradbišču se ti zdi, da doživljaš neke davne čase, ki so pa rodili najboljšo arhitekturo, takšno, ki je ne bomo več nikoli presegli.Morda. Po teh izkušnjah relativno dolgega obdobja ljudje začnejo ceniti duhovne dobrine, pogrešajo dvorane, muzeje, koncerte, naenkrat postane jasno, da brez tega ne gre, da je življenje osiromašeno, že skoraj nesmiselno, pa četudi si zdrav in pri vseh močeh. Tedaj še toliko bolj. Morda bodo ravno te travme in podobne, ki še bodo prišle, dodale arhitekturi simbolne in duhovne dimenzije, ker jih ljudje potrebujejo in jih bodo še bolj, dlje ko bodo od njih odrezani. V zgodovini je po velikih vojnah in nesrečah …To je zelo zanimivo. Zakaj? Verjamem v renesanso umetnosti prostora, kakršna koli že bo. Ne bo samo tehnicistično, tehnološko, perfektno laboratorijsko generirano okolje.Za Jajince so mi dali tajne dokumente o dogajanju na tem prostoru eksekucije, kamor so ljudi z avtobusi vozili vsak dan. Strahotno je bilo to prebirati, med njimi so bile tudi matere z otroki, še večja groza je bilo medsebojno obračunavanje med vojno, od katerega so se Nemci distancirali. Ureditev Spominskega parka Teharje je velik uspeh, v Jajincih tega poglavja svoje zgodovine ne bodo nikoli uredili, tudi zaradi tolikšnega števila žrtev in njihovih potomcev.Meni se zdijo najlepše, ker je v teh nalogah relativno malo racionalnega. Uporabnostne zahteve so res minimalne v nasprotju z duhovnimi, simbolnimi, obrednimi, sakralnimi. Takšne naloge so mi pisane na kožo, tako kot so mi bile v mladosti za kulturo. Je pa začetek vsega to Wittgensteinovo prepričanje, da smisel etike in estetike razkriva neizrekljivo. Se pravi ujeti neulovljivo, razložiti nerazložljivo, ustvariti neustvarljivo, zasnovati tako imenovani l'espace indicible, kot ga je opisoval Le Corbusier.Zame najgloblja privlačnost je, da vstopiš v to globino vseh teh pomenov. Ko ustvarjaš cerkev, s čim ji pokloniti občutek sakralnosti, kaj dodati, da obiskovalec oziroma vernik ve, da vstopa v posvečen prostor? Pri tem ne moreš uporabljati arhitekturnih ikonografij preteklosti.A miti kljub napredku civilizacije ostajajo isti in najbrž se je dobro opreti nanje pa tudi na izhodiščne stvari, ki jih imamo v sebi. Kako narediti sakralnost, je skrivnost, ki je še sam ne znam opisati. Iščeš, iščeš, se poglabljaš. Na koncu je to skrivnost dobre arhitekture, ki je umetnost.To poglavje je zame že mimo (smeh).Mislim, da ne, saj je pri Nuku bistven kontekst, kjer ta stavba stoji. Izhajal sem iz prejšnje zazidave, parkov, Križank in njenih teras, predvsem pa prekrasne Emonske ulice kot nadaljevanje Vegove, kjer so stavbni kareji povsod zaključeni, povezani, homogeni. V ta kare sem se tudi z novo arhitekturo trudil vstopiti, kot bi bila prvotna, zdelo se mi je, da je treba vstopiti potiho. Denimo, venec fasade bodoče knjižnice je bil točno na koti, kakršno je imel nizek objekt tovarne Angora, ki je bil prej na njenem mestu. Potem so si sledile ozelenjene terase, ki so se z etažami pomikale v globino, tako da je bil najvišji del knjižnice najdlje od obodov ulic in ga z Emonske ne bi bilo mogoče videti. Na ozelenjenih terasah bi lahko ljudje brali oziroma nanje pogledovali iz notranjosti, eno takšno v manjšem merilu sem naredil v novomeški knjižnici. Kadar grem tja, sem presenečen, kako funkcionira. Na vzhodu ob Emonski bi se odpirali pogledi še na grad s staro Ljubljano, na južni pa na Krim.Ker so bile predvidene terase, obrobljene z zelenjem, sem o tej rešitvi zaradi dragocenosti prostora še vedno prepričan. To je prostor mojega otroštva. Z očetom sva se pogosto sprehajala do Nuka in na obisk k Plečniku v Trnovo, to je bil moj prostor od rane mladosti, mogoče ga tudi zato doživljam neobjektivno.To, da so bile kritike že od natečaja, je običajno, v nasprotnem bi bilo nekaj narobe. Užitek jih je prebirati, če zmagaš. Toda pozneje je to postala druga zgodba. Zame najbolj neprijetno je bilo, kako se je vse skupaj zlahka izpeljalo z linčem. Tudi da je takratni minister Gregor Golobič umaknil projekt in da bo razpisan nov natečaj, sem izvedel od razburjenega kolega, ki je novico slišal na radiu in me poklical. Nekaj tistih, ki so se podpisali na tisti sramotni list, se mi je pozneje prišlo opravičit. Eden je imel solze, a podlegli so trenutku psihoze. Toda zdaj je spet minilo desetletje in tam je še vedno parkirišče.Zakaj smo se tega sploh lotili? Ker se gradnja nove knjižnice ni premaknila nikamor. Če bi nova knjižnica že stala, bi Nuk lahko postal reprezentančna palača slovenske knjige, slovenske kulture. Tako pa je moral funkcionirati, skladišče so prenesli v BTC, vse funkcije katalogizacije, izposoje, dokumentacije ... pa so ostale v Plečnikovi stavbi, ki jo je bilo treba prilagoditi potrebam sodobne knjižnice. Ta prenova, za katero smo porabili kar leto dni samo za študije, izris in dokumentiranje vsega do najmanjših detajlov, je bila zahtevna naloga znotraj žlahtne lupine, hkrati s potresno sanacijo, menjavo inštalacij, namestitvijo dvigal. Ena mojih temeljnih želja je bila odpreti stopnišče, da bi obiskovalec doživel to čudovito simbolno pot od mraka neznanja do svetlobe učenosti. Seveda pa tega ni bilo mogoče brez ločitve poti uporabnikov in njihovih potreb od obiskovalcev.Kritike so letele na račun tega, da nismo sledili filozofiji kontrasta, torej, da takoj veš, kaj je staro, kaj je novo. Temu smo se želeli izogniti. Pomembna se nam je zdela celovitost doživetja, ko pridete v prostor. V številnih prostorih so namreč zaradi vojne ostali le s fragmenti ali celo povsem brez Plečnikovih ureditev. Tudi baziliko sv. Petra so več kot dvesto let gradili slavni arhitekti, vsak je imel svojo vizijo, a vse skupaj deluje kot celota.Bila je zelo prelomna, pri njeni uresničitvi pa je bila zelo pomembna vloga takratne županje Nuše Kerševan, arhitekturno izjemno kultivirane dame. Pred tem sem v Angliji in na Švedskem obiskal znamenite pokopališke parke in tam je pieteta še večja. V Angliji se s pokojnikom dokončno poslovite v poslovilni dvorani, potem pa ga raztrosijo v tajnosti in ne veste, kje je pokopan. Navduševale so me tudi gomile naših staroselcev in zdelo se mi je zanimivo, da bi ta obred naših najstarejših prednikov prenesel v mestno pokopališče sedanjosti. Na pokopališču se stalno pogovarjaš s časom, ki je daleč večji od človekovega časa, in zato vsi taki dotiki velikih časovnih preskokov dajejo smisel temu kraju, kjer se začenja brezčasno bivanje. Ko smo se odločili, da prvi uredimo park za razsip pepela, nihče ni vedel, kaj se bo zgodilo.Zelo slabo. Slišal sem, da so bili najprej problemi s Cerkvijo, potem je prišla zaušnica. Prvo leto ni bilo nikogar, ki bi se želel raztrositi, potem je bil eden, število pa se je večalo po dva, tri na leto, potem pa se je razraslo in zdaj smo drugi za Japonsko v tem pogledu. Ker urejamo območja s spominskimi ploščicami, da so oblikovno usklajene, statistiko nehote spremljamo. Vsak teden, vsakih štirinajst dni je tam raztros pepela po deset, dvajset pokojnikov. Zdi se mi, da prihaja neko drugo razumevanje smrti, odhoda in slovesa, četudi smo v naši kulturi navezani na grob z neznanskimi količinami dodatkov.Neuresničeni so ostali kar trije veliki ljubljanski projekti, ki so bili po zmagah na natečajih pripravljeni za skorajšnji začetek gradnje. Pri potniški postaji je projekt zastal takoj po osamosvojitvi. Najprej zaradi razhajanj v stroki, dokončno pa sta ga onemogočili nesposobnost in nemoč politike, države in mesta, da bi rešili ta pomembni problem Ljubljane. Če bi takrat začeli graditi, bi lahko danes že skoraj trideset let uporabljali novo avtobusno postajo ob Vilharjevi, novo železniško postajo nad tiri in s sodobnimi dostopi na perone, letalski terminal in obsežne parkirne garaže, mesto pa bi se končno povezalo s severnim centrom s sklenjenim nadaljevanjem Miklošičeve ulice prek tirov in tudi z obsežnim parkom ob Dunajski cesti. Tako pa smo prenovili le staro železniško postajo.Lahko smo zaskrbljeni nad sposobnostjo, vizionarstvom in voljo naše politike in države. Državotvorni projekti so namreč že zdavnaj postali nove katedrale omikanih dežel in mest sodobnega sveta, nosilci in poudarjeni atributi nacionalnega ponosa, samozavesti in kulturnosti.