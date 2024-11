Te prenove ne vidim kot ponovno uporabo, še vedno smo veleblagovnica

V nadaljevanju preberite:

Prenova historičnih stavb in gradnja na degradiranih industrijskih območjih, ki v središčih mest in metropol ostajajo redka velika območja za novogradnje, sta danes nadvse aktualni trajnostni izbiri. Na nedavni konferenci o trajnostnem razvoju nepremičnin, ki jo je v Ljubljani organizirala Britansko-slovenska gospodarska zbornica, je bil tudi britanski arhitekt Tim Gledstone, partner v enem od znanih londonskih birojev Squire and Partners, s katerim objavljamo intervju.

Kot arhitekti in oblikovalci se podpisujejo pod projekte v Westminstru, Hackneyju, Camdnu, Kensingtonu, City of Londonu, Lambethu. V štirih desetletjih delovanja so prenovili stotnijo historičnih stavb, med drugim tudi ikonično Space House v Covent Gardnu. S kolegi so pred leti že sodelovali celo na natečajih v Sloveniji; za poslovno-stanovanjsko sosesko Kozolci na območju nekdanjih Gorenjskih mlekarn v Kranju, za katero so že dobili gradbeno dovoljenje, a projekt ni bil izveden zaradi menjave lastništva, ter pri Partnerstvu Šmartinska, kjer so v natečajni dokumentaciji pomotoma objavili ime in izpadli iz tekme.

Njihov najprepoznavnejši projekt je postala kar njihova pisarna v historični veleblagovnici The Department Store, za katero so prejeli petnajst stanovskih nagrad, tudi sami ga med svojimi projekti postavljajo na prvo mesto. Po besedah Gledstona je res fantastičen primer, kako lahko obstoječa stavba preoblikuje (obrobni) del mesta in pozitivno vpliva na okoliške prebivalce in tudi na tiste, ki delajo v njej.