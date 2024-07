To je ura resnice o nas samih

V nadaljevanju preberite:

Je res, kar slišijo? Nova ljudska fronta je na francoskih volitvah zmagala.

»Levica, združena v Novi ljudski fronti, je skupaj s stranko L'Ecologie rešila republiko!« je po zmagi v drugem krogu vzkliknil parlamentarec François Ruffin. Tistega večera, ko je predsednik Emmanuel Macron razpustil nacionalno skupščino, je Ruffin predlagal, naj se levi politični pol kljub razlikam poveže, ker je to edini način za preprečitev triumfa skrajne desnice. Francozi so nepredvidljivi. Vedno nas presenetijo, je pred volitvami očitno pravilno ugotavljal angleški Financial Times.