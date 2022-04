Toliko zmore en sam človek

V nadaljevanju preberite:

Na televiziji je vse velik spektakel: vojne in revščina, tista prava, so oddaljene, so samo zgodbe, o katerih pripovedujejo. Za nas vzeti orožje v roke pomeni paintball, otroške puške znamke nerf, skratka, nič več in nič manj kot igro vlog, ki je nekaterim všeč, drugi jo obsojajo, vendar za sabo ne pušča trupel.

Ali si lahko predstavljamo, da bi se naši otroci odrekli begu pred bombami in vzeli v roke orožje, ki ga nikoli niso uporabljali? Si lahko predstavljamo, da bi naši mladi ostali in umirali v imenu domovine, v ledenem mrazu, po tistem, ko so se poslovili od mater in mlajših bratov in sester?