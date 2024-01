Tramvaj tesnobe

V nadaljevanju preberite:

V drugi polovici julija nekega daljnega poletja, približno leto in pol od mojega prvega srečanja s tesnobo, sem se v vročem popoldnevu z openskim tramvajem spustil v mesto. Moj namen je bil obiskati tedanjo (slovensko) Tržaško knjigarno, ki je imela do leta 2013 svoje prostore na Ulici svetega Frančiška v bližini judovske sinagoge. Ne vem, ali so imele tistega dne močan vpliv lunine mene ali sončne pege, ne spominjam se, koliko je bilo vroče. Zelo dobro pa vem, da sem bil tesnoben že na Opčinah, moje počutje pa se je med šest kilometrov dolgo in pol ure trajajočo vožnjo le še slabšalo ...