Šef korporacije, ki se je neslišno pripeljala na slovenske ceste

Uber se je na slovenske ulice pripeljal v tišini, s sporočilom ameriškega veleposlaništva, da bo platforma za prevoze in dostavo začela delovati 20. maja, čez nekaj dni. Do zdaj je veljalo, da bi morala država pred prihodom Uberja spremeniti zakonodajo, kajti predpisi govorijo, da mora imeti taksist v vozilu taksimeter, številke, izpisane na tej napravi, pa so osnova za plačilo. Pred leti so celo stekli postopki za spremembo zakonodaje, a so se ustavili.

Kdo je Dara Khosrowshahi, ki kot glavni izvršni direktor vodi leta 2009 ustanovljeno korporacijo?