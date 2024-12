Udba in Mosad: državni terorizem in dvojna morala

V nadaljevanju preberite:

Beseda teror izhaja iz latinščine in pomeni strah, grozo, ustrahovanje in uporabo nasilja v boju proti nasprotniku do njegovega telesnega uničenja. Teroristi so prepričani, da bodo z individualnimi akcijami (umori kar tako, zaradi maščevanja ali ustrahovanja oseb, ki drugače mislijo) uresničili svoje politične cilje.

Terorizem je oblika organizirane podtalne dejavnosti, ki se izraža v nasilnih dejanjih, izzivanju eksplozij, požarov in drugih nevarnih dejanjih. Teroristi si domišljajo, da lahko spremenijo svet po svojem nasilnem vzorcu. Med njimi so idealisti, anarhisti, politični nezadovoljneži, verski fanatiki in kriminalci, ki pod krinko političnih idej delajo atentate, da bi si pridobili denar.