Upati si več in dlje

Jutro po premieri filma Miss Marx na beneškem festivalu britanska igralka Romola Garai pred menoj sedi v beli srajci, nenaličena, sopihajoč predse od vročine. »Najraje bi videla, da bi bili spodaj na plaži ali kar v vodi, namesto da se kuham v teh oblekah in krinolinah in vsem, kar na festivalih sodi zraven. To ni moj svet, nikoli ni bil,« pove.



Izleta v laguno sta se veselila predvsem njena otroka, da sta lahko nekaj dni prebila na plaži. »Ko se vrnem, bo vse spet po starem, vožnja v šole, kuhanje, pospravljanje.« Ne, Romola noče imeti nikakršnega opravka z zvezdništvom in slavo. Zanima jo samo njeno delo in to, kaj sporočajo projekti, pri katerih sodeluje.



Rodila se je leta 1982 v Hongkongu. Ko je dopolnila osem let, se je njena družina vrnila v Wiltshire. Preden se je popolnoma posvetila igri v gledališču in na filmu, njen glas lahko prepoznate v nešteto radijskih igrah BBC-ja na Radiu 4, je študirala književnost in bila, kot pravi, največja piflarka v letniku. V filmu Gospodična Marx je mojstrsko upodobila Marxovo hčer.