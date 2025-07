O dodatnem gradivu razprava jeseni, delati morda sploh ne bodo začeli

Preiskovalna komisija o Gen-I, Star Solarju in Gibanju Svoboda, ki jo vodi Tomaž Lah, poslanec Gibanja Svoboda, naj bi po kratki seji ta teden naročila še dodatno »strokovno gradivo«. Katero natančno, nam včeraj ni odgovoril. O njem pa naj bi razpravljali jeseni, a naši sogovorniki menijo, da se bo takšen tempo dela komisije nadaljeval vse do konca mandata in da komisija sploh ne bo začela delovati.

Poročali smo, da je Lah šele po enem letu pridobil pravno mnenje odvetnika Mihe Kuniča o tem, kaj s tretjinsko zahtevo SDS, v kateri so zahtevali zaslišanje 70 prič, od tega 37 poslancev Gibanja Svoboda. Na podlagi tega mnenja so poslanci Gibanja Svoboda in SD – opozicija je nad to preiskovalno komisijo že dvignila roke, Levica pa v njej ne sodeluje – zahtevo SDS zdaj zavrnili, saj ne ustreza zahtevam po obrazloženosti, zakonitosti in ustavni skladnosti ter bi lahko pomenilo poseg v integriteto parlamentarnega delovanja. Praviloma do zdaj o tretjinskih zahtevah niso glasovali, zato bi to lahko predstavljalo nevaren precedens za prihodnja koalicijska preglasovanja – medtem se je zakon sicer nekoliko že spremenil.

Jasnega odgovora, koliko stane Kuničevo sodelovanje, še ni, saj poročila o svojem delu še ni oddal – kot so nam odgovorili v državnem zboru, je tako kot vsi drugi strokovni sodelavci upravičen do največ 2400 evrov bruto na mesec. Opravi pa lahko do 60 ur na mesec, od česar je nato odvisno tudi plačilo.