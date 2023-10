Upepeliti ali inhumirati, pokopati ali prepustiti vetru?

V nadaljevanju preberite:

Prve krematorije za upepelitev pokojnikov so postavili v Angliji in Nemčiji ob koncu 70. let 19. stoletja, tistega na Dunaju pa po prvi svetovni vojni. Krematorij v Ljubljani so zgradili leta 1979, v Mariboru pa leta 1998. V nekaj desetletjih so se pogrebni običaji v Sloveniji povsem spremenili.