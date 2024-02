Upravljavec »poplav« in poplav

V nadaljevanju preberite:

Zalogaj je velikanski. Tako kot je bila velikanska ujma s poplavami, ki so Slovenijo zalile avgusta lani. Boštjan Šefic je pri odpravljanju posledic poplav prvi obraz države. Služba za obnovo po poplavah in plazovih, ki jo vodi, obstaja od lanskega septembra. Sedem mesecev po katastrofi se ukvarja z vprašanjem, ali bodo ljudje lahko živeli v hišah, ki so jih poplavile podivjane reke, ali pa se bodo morali izseliti. Hodi po terenu, kot se reče, in se pogovarja z ljudmi. Da nekaj sto hiš zaradi tveganj ne bo primernih za bivanje, je jasno. Odločitve ne za vladno službo ne za ljudi niso enostavne. Ljudje, ki jih je prizadela povodenj, si želijo, da bi čim prej izvedeli, pri čem so.