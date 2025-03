Urška Djukić: Mi smo ljubezen

V nadaljevanju preberite:

So filmi, ki tolmačijo življenje. In potem so tu tisti, ki nas popeljejo v preteklost lastnega. Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls) Urške Djukić je eden takšnih. Tihi spust na dno. In potem feniksov vzlet v neznano. Brez strahu.

Gre za občutenja, ker tokrat smo priča filmu, ki zelo nadrobno raziskuje prapočelo vsega, ko gre za naša telesa – čutila. Skozi zvok, dotik, vonj, pogled. Telo. Vstopanja in izstopanja iz njega. In prva spoznanja o njem, rana, boleča in najbolj radostna spoznanja, ki ga za vedno mapirajo. Smo že pozabili. Ah, ne.

Kot sem že zapisala, celovečerca Little Trouble Girls, ki je svetovno premiero pravkar doživel na Berlinalu in tam prejel nagrado fipresci, ni lahko ubesediti; odzivanje telesa prek čutil, predvsem zvokov in dotikov, spremeni v čisti film, v čustva, podobe in opojne občutke, ki so sprva samo metafizične narave. A kmalu zatem, vsaj zame, to postane tudi erotični film. Ker to nedvomno je. A v pomenu, ki je širši od sodobne zožene rabe tega izraza. Ne gre le raziskovanje erotike, avtoerotike, čutenje lastnega telesa, temveč tudi ljubezni, pripadanja kot takšnega, ki je večje od vsega.

Film bo slovensko premiero doživel 3. marca v Cankarjevem domu, nekaj dni kasneje štarta v kinodvorane.