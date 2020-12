V čigavem imenu?

V slovenski zunanji politiki se je zgostilo toliko stvari, dogodki, pisma, pobude, odzivi in obiski se prekrivajo, posameznih odločitev ni več mogoče sproti analizirati in procesirati. Situacija je postala nepregledna.

Enako kot v notranji politiki tudi v ravnanju Slovenije na mednarodnem področju količina dogodkov učinkuje kot dimna zavesa, ki jo oblast potrebuje za politične manevre. Hitrost in kvantiteta odločitev sta taktični prijem za totalen zunanjepolitični obrat.