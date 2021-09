V delti covida ribariti v kalnem

V nadaljevanju preberite:

Postavi se vprašanje, zakaj je afera, v kateri se Janša na zasebni jahti in na počitnicah pojavlja najmanj s »proračunskim milijonarjem« Andrejem Marčičem, prišla prav v tem času, ne že prej. Pravilen odgovor bi bil, da to v resnici ni pomembno, štejejo njena vsebina, teža in upravičenost. Gra pa za še več kot to. Razmerje med parlamentom in vlado odraža spoštovanje oziroma nespoštovanje ustave.