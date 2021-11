V maniri držav tretjega sveta sprejemamo družbi škodljiv zakon

V nadaljevanju preberite:

Zdi se, da so v predlagani noveli zakona o igrah na srečo združene vse stranpoti slovenske politke. Čeprav noveli, ki jo predlaga finančno ministrstvo, nasprotujejo vsi po vrsti, od stroke doma in v tujini, ponudnikov iger na srečo, humanitarnih, invalidskih in športnih organizacij ter občin, nihče med njimi ne dvomi, da bo koalicija vztrajala pri sprejetju predlagane novele.

Najostrejši kritiki predlagateljem s finančnega ministrstva očitajo nepreglednost in nezakonitost zakonodajnega postopka. Pravni strokovnjak za področje iger na srečo iz Bruslja ne razume, kaj je sploh namen novele, ki slovensko ureditev odmika od evropske prakse, medtem ko z Balkana prihajajo svarila o škodljivih učinkih pretirane liberalizacije trga iger na srečo.