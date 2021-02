V mikroelektroniki smo bili korak pred ameriškimi znanstveniki

V rokah znanstvenikov je ključ do prihodnosti, ki je praviloma povezan s trdim delom, posvečenostjo raziskavam in odrekanju vsemu drugemu. »Če imaš veselje in te stvar zanima, ni nobene težave,« pravi prof. dr. Janez Trontelj, pionir in starosta mikroelektronike. Razvil je več kot dvesto čipov – integriranih vezij za naprave, brez katerih sodobnega življenja, kakršno poznamo, ne bi bilo. Njegovi čipi so vgrajeni v milijone aparatov po vsem svetu.