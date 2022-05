V samem začetku je konec

V članku lahko preberete:

Redke so predstave, ki pustijo neizbrisen pečat, oblikujejo slog, uvedejo nov jezik, takšne torej, ki se jih dolgo spominjamo ali jih ne pozabimo nikdar. In potem kopiramo. Kantorjev Mrtvi razred, Wilsonov Einstein na plaži, Kontakthof Pine Bausch, na primer, mojstrovine druge polovice 20. stoletja, ki so zaznamovale gledališki spomin tega istega veka. Mednje sodi tudi predstava May B, ki je doživela že skoraj tisoč ponovitev, koreografinje Maguy Marin, legendarne pionirke sodobnega francoskega plesnega gledališča.

Za predstavo May B je koreografinja Maguy Marin izumila gibanje, ki je na meji gledališkega in plesnega medija.