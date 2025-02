Veleblagovnice se vračajo tudi v Ljubljano

V nadaljevanju preberite:

Standa je bila veleblagovnica, ki je naseljevala staro trinadstropno mestno hišo na Corso Verdi v Gorici. V kleti je bil supermarket z živili, v pritličju drogerija, stvari za dom in papirna galanterija, moška in ženska oblačila so prodajali v nadstropjih. Tu je bil tudi poseben oddelek z otroškimi igračami. Standa je bila pojem popularne veleblagovnice, v kateri si dobil vse, za primerno (nizko) ceno. Po 34 letih delovanja so Stando v Gorici leta 2001 zaprli. Ni zdržala pritiska novih nakupovalnih središč na obrobju mesta in drastičnega zmanjšanja kupcev iz Slovenije, ki so tam kupovali vse, česar se do takrat v Sloveniji ni dobilo.