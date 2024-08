Velika menjava ujetnikov nove hladne vojne

V članku lahko preberete:

Maria Rosa Mayer Muños in Ludwig Gisch sta se prebila skozi ne najbolj enostavne labirinte slovenskega poslovnega okolja, da bi dokazala, da sta to, kar v resnici nista bila. Da bi dokazala, da sta poslovneža. Poslovneža argentinskega rodu in evropskega porekla, ki sta se vrnila v Evropo, Evropsko unijo, pod Alpe, na obronke črnuških gozdov. Poslovneža, ki sta zagnala posel na ulici, ki je od druge svetovne vojne poimenovana po Viktorju Parmi. Pred drugo svetovno vojno je bila ulica poimenovana po Kobaridu. A je bilo poimenovanje po kraju hudega poraza med prvo svetovno vojno za italijanske okupatorje neznosno.