Protitelesa ameriške demokracije

Na predvečer ameriških vmesnih volitev, ki niso odločale samo o razmerju v kongresu, ampak o prihodnji politiki Združenih držav, so se približali interesi dveh vplivnih, samoljubnih figur: Donalda Trumpa in Elona Muska. Novi lastnik Twitterja je na več kot 110 milijonov uporabnikov družbenega omrežja naslovil poziv, naj ob politični odločitvi, ključni za fragmentirano Ameriko, glasujejo za republikance.

Ameriške vmesne volitve na polovici mandata, ko predsednikova stranka največkrat izgubi – zgodilo se je Baracku Obami, Billu Clintonu in mnogim drugim –, redkokdaj pritegnejo tolikšno pozornost. Letošnje so posebne v tem, da se dogajajo v času trumpizma in preizkušale so Trumpovo priljubljenost. Njegovega imena ni bilo na glasovnicah, a ostaja dominanta republikanske stranke, njegova senca je dolga. Pa vendar velikanske zmage, o kateri je kričal iz Mar-a-Laga in ki naj bi omogočila napoved nove kandidature leta 2024, ni bilo. On, ki je bil prepričan, da se vrača kot triumfator, je ostal praznih rok. Republikanci bodo očitno ponovno prevzeli predstavniški dom kongresa, toda Trump je poraženec.