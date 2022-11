Rakete čez mejo

V kolumni preberite:

Petnajstega novembra, ko je na poljsko vas Przewodów, nekaj kilometrov od zahodne meje z Ukrajino, padel izstrelek, se je v mednarodnih odnosih zgodil tisti incident, ki je od začetka ruske invazije visel v zraku in so se ga vsi bali: eksplozija na Natovem terenu, prva v ukrajinski vojni. Možnost, da bi se lahko razširila čez meje, je povzročila globalno vznemirjenje in geopolitika je zasenčila razprave svetovnih voditeljev G20, zbranih na Baliju. Pa vendar so že prvi odzivi Washingtona, Varšave in Moskve kazali, da si nobeden od njih ne želi začetka nove svetovne vojne.

Poljska, kjer sta bila ubita dva civilista, je postala kolateralna žrtev.