Véliki pobeg

Če obstaja simbolna podoba konca dvajsetletne ameriške navzočnosti v Afganistanu in zmagoslavja talibov, je to panična evakuacija Američanov z veleposlaništva na letališče v Kabulu, medtem ko talibi obkoljujejo mesto in osvobajajo zapornike iz največjega zapora pred prestolnico. In nevzdržni prizor Afganistancev, ki se oklepajo ameriškega letala in potem padajo v praznino.

​Nemogoče je ubesediti tragedijo Afganistana in njenih prebivalcev, stavili so na demokracijo, verjeli so, da jo prinašajo Američani. Toda posledice vojne in umika segajo onkraj afganistanskih meja. To ni samo pojemanje ameriške moči in vprašanje, kako bodo Združene države obranile svoj ugled in verodostojnost v svetu in kako bodo sodelovale z zavezniki. Afganistan je teren, ki je stoletja meril temperaturo med svetovnimi akterji, tam so bili poraženi eni in drugi, Rusi in Američani. Dileme so povezane z razmerami na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki in z geopolitičnimi, geostrateškimi razmerji. Rusija in predvsem Kitajska sta zainteresirani, da izključita Združene države iz Srednje Azije.