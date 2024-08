Vihar v točki G

V nadaljevanju preberite:

Franka Zappo so za časa življenja oboževalci in kritiki zmerjali z marsičim: glasbenim genijem, briljantnim humoristom, neustrašnim ikonoklastom, neumornim inovatorjem, deloholikom, neudvorljivim norčkom, diktatorskim vodjo glasbene skupine itd. V okviru Festivala Ljubljana bo 19. avgusta v Križankah na sporedu koncert Zappa Day, ki ga bo izvedla 30-članska zasedba Ensemble Dissonance, ki jo je ustanovil violončelist Klemen Hvala in se je uveljavila kot izvajalka tako sodobnih slovenskih in tujih glasbenih del kot klasičnih mojstrovin. Vodil jo bo dirigent Jonathan Stockhammer, ki glasbo Franka Zappe redno izvaja in s katerim Ensemble Dissonance v zadnjih letih zelo uspešno sodeluje. Gosta večera bosta legendarni kitarist Vlatko Stefanovski, ki bo večer popestril z improvizacijami na Zappovo glasbo, in igralec Blaž Šef, ki se je uveljavil tudi kot pevec v muzikalih in na koncertih sodobne in eksperimentalne glasbe.