Vlada na tankem ledu: o zasebnem in javnem

Z odprtjem dileme med zasebnim in javnim v zdravstvu je nova vlada že stopila na teren, ki je znal pokopati njene predhodnice. Kaj je, če damo na stran ideologije in lepe želje, v resnici najboljše ali vsaj edino realistično? Kako morajo vlade zares ravnati in čemu v javnem mnenju se morajo znati upreti?

Minister za zdravje je dejal, da ne more kar tako posegati v zdravstveni sistem, ki smo ga gradili dvajset let. Ampak zadnjih dvajset let smo slovenski zdravstveni sistem samo rušili, tako da zdaj že vsem na očeh dobesedno razpada. Rušili smo ga tako, kakor smo rušili tudi vse druge javne sisteme in državne politike. Ne prav dolgo po tem, ko smo si svojo državo izborili, je že obveljalo tisto neoliberalno, da je ne potrebujemo. V kapitalizmu menda rast in razvoj in blaginjo poganja samo vse zasebno in tržno.

A kaj sploh je blaginja? Kaj je produktivnost? Kar je nekoč vplivalo na produktivnost, danes na produktivnost nima nikakršnega vpliva.