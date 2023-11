Vrhunci judovstva in krščanstva onkraj debate o evtanaziji

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem času se stopnjuje debata o dopustnosti ali nedopustnosti legalizacije evtanazije. V zvezi s tem srečujem vse več znancev, ki jih zanima, kako Sveto pismo dojema vprašanje življenja, trpljenja in smrti. Očitno je, da zagovorniki evtanazije ne sprejemajo judovske in krščanske postavke, da ima življenje kljub trpljenju v okviru celote stvarstva neki razlog in smisel. Ker za svoje prizadevanje iščejo argumente celo v Svetem pismu in prevračajo metode hermenevtike, ki veljajo že dva tisoč let, se mi zdi prav, da si bolj natančno pogledamo postavke judovstva in krščanstva o življenju, trpljenju in smrti.