Poslovna šola IEDC Bled obstaja od leta 1986. Izobraževalno institucijo, ki jo je ustanovila Gospodarska zbornica Slovenije, ves čas vodi dr. Danica Purg. Ob obletnici, čez slab teden, šola organizira tradicionalni predsedniški forum. Na vprašanje, ali živimo v zdravem družbenem okolju, odgovarja: »To okolje je postalo zelo zmedeno in sploh se ne ve več, kaj vpliva na to zmedo.«

Mnogi slušatelji IEDC se med izobraževanjem za vodenje učijo tudi veslanja po Blejskem jezeru. IEDC - Poslovna šola Bled pa je edinstvena v tem, da pri učenju vodenja v središče postavlja umetnost. Kako lahko umetnost pomaga pri doseganju najpomembnejših poslovnih ciljev?

Umetnost, šport, biologija, fizika, medicina idr. ponujajo različne stopnje učenja za boljše vodenje. Šport nas uči timskega dela, visoke motivacije. A umetnost mi je res najljubša, saj ponuja globino, inspiracijo, refleksijo. Pri dirigiranju, denimo, pride do neposrednega stika s člani zbora. Druga meni ljuba metafora pa je vizualna umetnost, saj nauči opazovanja in interpretacije. Menim, da bi moral biti vsak menedžer dober poslušalec, opazovalec in jasen v svojem izražanju.

V enem izmed intervjujev so vas poimenovali »mati slovenskih liderjev«. Je ta oznaka za vas privilegij ali jo čutite kot odgovornost, še posebej v okoliščinah, ki so dinamične in neredko zelo zapletene?

Svoje delo imam za velik privilegij, saj ni lepšega kot to, da vidim uspešne menedžerje, ki povejo, da so se veščin naučili pri nas. Naši diplomanti z vseh koncev sveta nam pripovedujejo, da jih je študij pri nas povsem spremenil. Na bolje. Po drugi strani pa je tudi velika dolžnost in odgovornost, saj moramo na šoli videti tisto, česar drugi še ne vidijo. Vsak voditelj bi moral biti tudi vizionar. A naj pri tem poudarim, da vizija ni dovolj. Pravi liderji morajo znati svoje vizionarske ideje tudi prenašati v prakso.