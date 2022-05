Vse velike religije verjamejo v istega boga

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška pisateljica in prevajalka Ivana Šojat ima zanimivo življenjsko zgodbo, od prostovoljne udeležbe v domovinski vojni do večletne izkušnje bivanja v Belgiji in kandidature za županjo Osijeka na listi HDZ. Je neposredna, ima jasno izdelana mnenja in lastno razlago feminizma. Zanimajo jo verstva – v mladosti je želela konvertirati v judovstvo –, mistika, zgodovina. V svojih knjigah, v slovenščini imamo romana Ezan in Unterstadt, se namenoma izogiba stereotipom in mitologizaciji.