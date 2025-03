Umaknite se iz javnega življenja in počakajte na boljše čase

V nadaljevanju preberite:

Irski literat W. B. Yeats je leta 1890 v pesmi Jezerski otok Innisfree orisal vzdušje, ki spominja na čas sodobnega političnega obupa. Ena od interpretacij pesmi govori o tem, da je Yeats ljudem svetoval, naj se umaknejo iz javnega življenja in počakajo na boljše čase.

Irski pisatelj Colm Tóibín, v svetu morda najbolj znan po svojem romanu Brooklyn (2009), ki je bil zelo uspešno prirejen tudi za filmska platna, je v nedavnem intervjuju za angleški Guardian tolažil tiste, ki so tako kot on zaskrbljeni zaradi zmage Donalda Trumpa, a še vedno upajo, da bodo živeli osebno izpolnjujoče in družbeno konstruktivno življenje. Kot prebivalec ZDA meni, da je v takšni politični situaciji »najbolje zapreti vrata in ustvarjati knjige«. V tem pogledu je Tóibínov vzornik njegov irski predhodnik W. B. Yeats, čigar vpliv na poezijo v angleškem jeziku je še vedno hkrati zastrašujoč in spodbujajoč. »Gre za to, kar je W. B. Yeats rekel o Parnellovem pogrebu na Irskem leta 1891 – zdaj, ko nas je politika popolnoma razočarala, lahko stopi v ospredje domišljija.« Tóibín priznava, da bi bilo »bolje, če bi bilo obratno«. (The Guardian, 17. november 2024).