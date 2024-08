Z blazinico prsta proti gravitaciji

V članku lahko preberete:

Sekunde so odtekale. Imela je še minuto in petdeset sekund časa. Tam gori, v previsni steni, je človek sam. Ne ve, do kam so prišle druge tekmovalke. Janja Garnbret je nadaljevala. Hitela je. Ostala ji je minuta in 33 sekund. Do najvišje točke stene so bili še trije oprimki. Na zadnjem oprimku ji je drselo. Zdrsnilo. Ko je padala s stene, se ji je na obrazu za trenutek izrisala žalost. Razočaranje. Obup. V parterju je sicer bučalo, a tam gori, v steni, je človek sam. Ko pada, ne ve, kaj je dosegel.

Ko se je dotaknila tal, je že razumela.