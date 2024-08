Z oslabitvijo imunskega sistema se okrepijo stare bakterijske in virusne okužbe

V nadaljevanju preberite še:

Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 2008 lajmsko boreliozo razglasila za bolezen, ki se po svetu širi najhitreje, in jo označila za pandemijo. Pri zdravljenju izhaja iz prepričanja, da je za diagnozo treba dobiti čim širšo sliko, kar predpostavlja zahtevne laboratorijske teste.

Ko govorimo o lajmski boreliozi, katere glavni prenašalci so klopi, je Slovenija eno od najbolj endemičnih območij v Evropi. Endemično pomeni, da je približno vsak drugi klop na območju Slovenije okužen z bakterijo Borrelia burgdorferi in marsikatero od 22 koinfekcij. Lajmska borelioza je prisotna v vseh slovenskih pokrajinah. Neuradno naj bi bilo na leto vseh okužb v Sloveniji od 15.000 do 20.000.

Običajno se lajmska borelioza zdravi z antibiotiki, vendar se pogosto ne odkrije pravočasno. Akutna bolezen hitro postane kronična in jo je tedaj še težje prepoznati. Ker obstoječi krvni testi običajno ne pokažejo prisotnosti okužbe, se mnoge ljudi z nediagnosticirano boreliozo velikokrat zdravi zaradi nevralgičnih, psihiatričnih ali avtoimunskih motenj. Ljudje s kronično borelijo se dolgo spoprijemajo z različnimi diagnozami: od stresa, izgorelosti, fibromialgije, multiple skleroze, revmatskega artritisa do nevroloških bolezni, parkinsona, depresije in celo shizofrenije.

Danes vemo, da je pojav covida-19 povzročil pandemijo kronične borelioze in koinfekcij. Mnogi ljudje, ki so se v letih ali celo desetletjih pred pojavom covida-19 okužili z ugrizom klopa in se bolezen takrat pri njih ni razvila, se danes srečujejo z raznimi zdravstvenimi težavami.

Zato mnogi zdravniki z endemičnih območij ocenjujejo, da gre pri lajmski boreliozi za pandemijo, ki je bistveno resnejša celo od pandemije covida-19.

Kako se običajno diagnosticira in zdravi borelioza? V Sloveniji se borelioza, ko je diagnosticirana, običajno zdravi in ozdravi z antibiotiki. V nekaterih primerih to deluje, v veliko več primerih pa ne. Lahko opišete svoj kompleksen pristop k zdravljenju tako borelije kot sookužb ali koinfekcij na kliniki Alviasana? Kaj manjka drugim zdravstvenim pristopom, če je uspešnost vašega zdravljenja približno 80-odstotna ?

Praviloma ne zdravimo samo borelioze. Ko nas pacient obišče, poskušamo razumeti okoliščine, v katerih živi, in poklicno ozadje. V povprečju pri bolnikih z boreliozo odkrijemo še od tri do štiri druge okužbe. Vendar imajo bolniki pogosto še kakšne težave, kot so virusne bolezni, včasih paraziti.

Pogosto opazimo tudi onesnaženje s težkimi kovinami ali mikotoksini. Večina bolnikov ima zaradi tega oslabljen imunski sistem in pogosto trpijo zaradi pomanjkanja vitaminov. Skupaj z bolnikom razvijemo »bojni načrt«, kako bomo terapijo prilagodili pacientovim individualnim potrebam.

Dr. Armin Schwarzbach iz podjetja ArminLabs, v katerem poglobljeno analizirajo vzorce krvi, je v enem od intervjujev poudaril, da 86 odstotkom bolnikov z borelijo krvni test pokaže, da so pozitivni tudi na klamidijo. Lahko to komentirate?

Chlamydia pneumoniae je bakterija, ki je pogosto prisotna v našem okolju. Samo sešteti morate ena in ena ...

Po covidu-19 se je pri številnih ljudeh pojavila aktivacija mirujočih bakterij, kot so borelije, klamidijska pnevmonija, bartonella, babesia (...). Veliko ljudi ne ve, da so sookužbe enako pomembne in da opustitev zdravljenja povzroča veliko težav.

Da, to smo ugotovili s seznamom sookužb, ki vključuje 22 okužb in tudi t. i. dolgotrajni covid-19. Na prvem posvetu določimo laboratorijske preiskave (v laboratoriju ArminLabs, enem od redkih evropskih laboratorijev, ki lahko opravi tako zapletene preiskave), za katere menimo, da so nujne.

Zakaj številni, če ne skoraj vsi, nacionalni zdravstveni sistemi nimajo takšnih laboratorijev, v katerih bi lahko opravili poglobljeno analizo okužb z boreliozo in sookužb? Ponekod lahko na analizo pošljete celo klopa, da bi lahko začeli zdravljenje z antibiotiki, še preden se na vaši koži pojavi izpuščaj v obliki kolobarja?

Drži, na analizo je mogoče poslati tudi klope. Teste, ki trenutno temeljijo le na protitelesih, je treba razširiti tako, da bodo standardno vključevali tudi druge tako imenovane celične teste. Prav tako je nujno, da se več zdravnikov usposobi za diagnosticiranje in zdravljenje teh bolezni.

Virus sars-cov-2 in cepiva proti covidu-19 so pri številnih ljudeh sprožili simptome. Ali ni skrajni čas, da več vložimo v analizo in zdravljenje, da bi zmanjšali ogromne skupne stroške za našo družbo?

Covid-19 in cepivo proti covidu-19 sta povzročila, da so se prej asimptomatske okužbe razmahnile, zato je položaj še težji. Ljudje, ki so bili prej zdravi, so zboleli. Borelioza že zdaj povzroča veliko škodo gospodarstvu. Covid-19 jo je še povečal.

Splošna javnost in zdravniki imajo osnovno predstavo, da so klopi medij, ki v naše telo vnaša bakterije borelije in spremljajoče bolezni, vendar ni vedno tako. Obstajajo primeri ljudi, ki so se okužili z ugrizom pajka, in ljudje, ki so se okužili in jih ni ugriznil klop. Se moramo kot prenašalcev bakterij bati tudi drugih žuželk?

Kot prenašalci niso znani le klopi. Okužbo lahko prenašajo tudi konjske muhe in komarji. Imam tudi bolnike, pri katerih smo prepričani, da se je okužba prenesla z ugrizom pajka. Drug način prenosa so krvni proizvodi (transfuzije). Teh ne testiramo na prisotnost borelije.