Za kulturo prostora gre

Ob prerekanju o takšnih in drugačnih privilegijih in delitvi posla se izgublja osnovno razumevanje namena in vloge različnih poklicev, razumevanje njihove zgodovinske geneze in njihovega funkcionalnega položaja v sodobnih družbah. Nerazumno se mi zdi zato zakonsko načrtovano poseganje gradbene stroke in ostalih inženirskih poklicev v domeno arhitekturne stroke in obratno. Takšni eksperimenti prav gotovo ne bodo v korist družbe kot celote. Delitev dela na posamezne poklice je praktična posledica vse večje kompleksnosti družbe in potrebnih opravil, povezanih z grajenim okoljem. Eno od takšnih nujnih opravil je tudi gradnja stavb, objektov in naselij.