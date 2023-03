Za mladoletne, invalide, dijake, siromake, ostarele in čudake

V nadaljevanju preberite:

Za rekreacijo in dobro voljo se večkrat s kolesom zapeljem od Ljubljane do Litije po cestici, ki se vije ob Južni železnici oziroma progi med Dunajem, Gradcem, Mariborom, Ljubljano, Koprom in Trstom. Večkrat sem že v časopisju prebral, da bo v kratkem po tej progi drdralo sem in tja več kot »350 in več« tovornih vlakov na dan. Nič ni bilo rečeno, Nič ni bilo rečeno, kdaj bo začelo voziti tistih »350 in več« tovornih vlakov na dan. Bo to čez pet, deset, dvajset let ali preprosto enkrat v prihodnosti? Bo železnica res kdaj prevzela večino tega, kar se sedaj vali in prevaža po cestah?