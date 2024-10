Zahajanje globalnega zahoda, vzhod svetovnega juga

V nadaljevanju preberite:

Svetovni globalni red, ki so ga ob koncu druge svetovne vojne v okviru OZN vzpostavile zmagovite države, kot najbolj nazorno potrjujeta vojna v Ukrajini in širjenje izraelske genocidne agresije na Bližnjem vzhodu, hitro in nepreklicno razpada. Začela se je nova faza zgodovine, s katere se končuje globalna prevlada ZDA oziroma Zahoda.

Po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 in bloka socialističnih držav se je zdelo, da bodo ZDA postale hegemon brez konkurence. Znani ameriški politolog Francis Fukuyama je takrat postavil celo tezo o koncu zgodovine, ki je bila v nasprotju z dialektiko zgodovinskega razvoja. Ameriški »enopolarni ustroj« se je izkazal za zelo kratkotrajnega. Geopolitična prevlada ZDA in Zahoda se je namreč po nekaj letih končala s hitrim vzponom Kitajske, okrevanjem Rusije po razpadu Sovjetske zveze, pospešenim razvojem Indije in še nekaterih drugih držav svetovnega juga, ki so se združile v skupino držav, znanih pod kratico Brics (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika). Skupina deluje od leta 2006.