Sosed je nekdo, s komer si povezan, in ne nekdo, ob komer le prebivaš

»Mama, ali lahko greva na to igrišče?« Ponavadi me to vprašanje moje štiriletnice razveseli, a tokrat me je navdalo z negotovostjo. Nisem namreč vedela, ali imava dostop, ali lahko, ali smeva. Letos sem na porodniški, zato se pogosto potepamo okoli naše ljubljanske soseske BS 7, znane kot Ruski car.

Tokrat sva se sprehajali po stožiškem pokopališču. Za grobovi in staro cerkvijo, ki je spominjala na ruralno naravo ljubljanske okolice, ki se je umaknila pred stanovalkami urbanih naselij, se je raztezala Stoženska ulica, za njo pa nekaj manjših blokov, tik pred bolj znanimi Dunajskimi kristali. Pred bloki je igrišče, na katero je pokazala hčerka. Videz novogradnje mi je dal vedeti, da odgovor na njeno vprašanje ne bo nujno pritrdilen. Vse več novih blokov in sosesk, ki jih mimogrede opazujem na poti po Ljubljani – novi bloki med Dimičevo in Dunajsko, stanovanja na Prulah, kolizejske vile –, ograjuje svojo okolico.