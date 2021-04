Zdelo se nam je nedopustno, da ne bi pomagali

V času epidemije so se klinični psihologi večkrat oglašali v javnosti s pozivi k skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki so ostali več mesecev doma in se šolali na daljavo. Pred pol leta, ko so se šole zaprle, so na več naslovov, tudi na različne vladne službe, naslovili poziv – z navedbo ugotovitev zaupanja vrednih raziskav – k temu, da naj pri presoji ukrepov imajo vendarle v mislih tudi duševno zdravje otrok in mladostnikov. Vendar se je vnovič izkazalo, da ni pravega posluha za duševno zdravje, položaj otrok in mladostnikov in s tem celotnih družin.