Zdravstvo in šolstvo z roko v roki

V nadaljevanju preberite:

Otroci si izmenjajo številne okužbe prek rok. Pogosto se dotikajo oči, ust in nosu. Po njih vrtajo s prstki, se odsmrkajo v rokave, jedo posušene smrkce in si jih tudi izmenjajo v znak prijateljstva. Z rokami prenašajo viruse in bakterije še na površine in predmete in tudi na vzgojiteljice. V noskih imajo cel »živalski vrt«. Tako v šali imenujem mikrofloro, ki se zadržuje v nosnem delu žrela. Zbolijo pa takrat, ko se igra napada na telo in njegove obrambe zaključi z zmago napada.



V vrtcu sem predlagala, naj otroke vsako uro za dobrih pet ali deset minut odpeljejo v dobro prezračeno sobo, morda kar na hodnik, v tem času pa v njihovi sobi na stežaj odprejo okna in vrata. Tako se prostor hitro in temeljito prezrači, stene, tla in pohištvo pa še ne izgubijo veliko toplote. In bila sem prijetno presenečena. Vzgojiteljice so v en glas dahnile: »Ja, saj tako že delamo!«



Sodelovanje šolstva in zdravstva je za zdravje otrok zelo pomembno. Mnogi pediatri in šolski zdravniki komaj čakamo, da bo prenovljena in že v celoti pripravljena verzija pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni le dočakala podpis na MIZŠ. Kaj naj sploh še naredimo poleg tega, da čakamo na izpolnitev že lani izražene in letos ponovljene prošnje za sprejem pri ministrici?