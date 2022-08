Zeleno, ki te hočem zeleno

V članku lahko preberete:

Ali je mogoče najti nevidne povezave med korporacijami, nacionalizmom, fašizmom in zelenimi programi? Zakaj ravno Federico Garcia Lorca in zakaj tudi France Balantič? Oba sta končala v nasilju, v ognju groze sta odplapolala in pustila za seboj dediščino, bel, rdeč in črn oleander, ki jih, če le hočemo, lahko beremo neobremenjeno, kot bi pili čisto vodo ali pa smrdečo in polno nesnage, ki se pretaka po oceanih in rekah tega sveta. Pravijo, da edinega človekoljubnega planeta, če ne štejemo obljubljenega onostranstva, na katerem nas bodo razdelili na dobre, slabe in tiste, ki se še lahko poboljšajo. (»In bo prišel na sodni dan sodit vse žive in mrtve.« Kako je mogoče soditi mrtvim, ki so morda pomotoma zašli v nebesa, zdaj pa bodo morali postati sodobni begunci in bodo izgnani v pekel?)