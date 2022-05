Ženska v krilu iz umetnih banan, ki je razbijala predsodke

V članku preberite še:

- Na letošnjem beneškem bienalu ji je kuratorka Cecilia Alemani posvetila del razstave z naslovom Čarovniška zibka, kjer je v družbi umetnic, ki so tudi s svojo osebnostjo razbijale predsodke. Prva temnopolta zvezda, plesalka, aktivistka za človekove pravice, borka proti rasni diskriminaciji, v vsakem trenutku je bila pred svojim časom, pa naj gre za boj proti rasnim predsodkom ali nenehno umetniško poustvarjanje svoje podobe in izraza.

- Bila je vojna heroina, borka za pravice žensk, za pravice civilnih svoboščin, proti rasni segregaciji. Je šesta ženska v zgodovini in prva temnopolta ženska, ki ji je Francija novembra lani posthumno podelila največjo čast. Uvrstitev v francoski Pantheon, slavni mavzolej, ki je bil dvesto let večinoma počivališče moških junakov francoskega naroda, od Jean-Jacquesa Rousseauja do Jeana Moulina. Šele zdaj se jim je pridružila temnopolta plesalka, pevka in aktivistka, ki se je vse življenje borila proti izključevanju in predsodkom vseh vrst.

- Med drugo svetovno vojno se je pridružila francoskemu odporu, Rdečemu križu in postala vohunka. Informacije je tihotapila med svojimi teksti in notami, včasih jih je zataknila v nedrček, včasih si jih je zapisovala na dlani, se je spominjal tajni agent Abtey. Ko ji je rekel, da je to lahko nevarno, se je samo smejala: »Ah, daj no, nihče ne bo niti pomislil, da sem vohunka.«

- Kmalu sta postala ljubimca, začela sta potovati skupaj; ona zvezda, Abtey se je predstavljal za njenega baletnega mojstra. Informacije za zaveznike sta tihotapila na notnih zapisih, napisane z nevidnim črnilom. Za vohunsko bazo sta za nekaj časa uporabila Maroko in tam prebivala skupaj z Josephininim zverinjakom opic in miši, brez katerih niti v času vojne ni hotela potovati. V Maroku je navezala stike s kraljevo družino in uradniki in številnim evropskim Judom, med njimi tudi članom družine Rothschild, pomagala pridobiti maroške potne liste in jim tako rešila življenje.