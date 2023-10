Življenje, ki temelji na trpljenju drugih, se bo končalo s katastrofo

V nadaljevanju preberite:

Po mami je Judinja, po očetu Palestinka. A to ni njeno edino protislovje. Po mami prihaja iz premožne družine, po očetovi iz revne. Rojena je bila leta 1981 v Milanu, zato je njen prvi jezik italijanščina.

Ker je po izobrazbi politologinja in magistrica mednarodnega prava, vsa nasprotovanja med Palestino in Izraelom preučuje s številnih zornih kotov. Zdaj že več let živi v Ljubljani.

- Vedno znova ponavljamo isto napako: ignoriramo težave, dokler ne postanejo nevzdržne. Ali mednarodna skupnost resnično verjame, da omejitev več kot dveh milijonov ljudi na omejenem območju ne bo ustvarila žarišča radikalizacije?

- Hamas se predstavlja kot islamsko odporniško gibanje in je sunitska islamistična politična in vojaška organizacija, zato ne more zastopati vseh Palestincev ravno iz tega razloga: Palestinci niso samo muslimani.

- Palestinci so ujeti v spopad, ki ni samo lokalen, ampak na tej točki tudi mednaroden, saj globalni akterji stojijo za eno ali drugo stranjo, Izraelom in Hamasom, nihče pa ne naredi ničesar, da bi rešil prebivalstvo in ukrepal v skladu z mednarodnimi zakoni in zaščito ljudi. Ljudje v Gazi so pozabljeni in prepuščeni lastni usodi, pri čemer se vse demokratične oblasti in države osredotočajo na narativ, ki ne misli na prebivalce Gaze niti ne na veliko širšo skupnost. Kajti dolgoročno bodo posledice tega konflikta katastrofalne za veliko več ljudi kot le za prebivalce Gaze.