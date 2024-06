Zmagovalec je znan,sporočila dana

V nadaljevanju preberite:

Po tednu dni od evropskih volitev so se dodobra izčrpale interpretacije, kaj se je glede na rezultate pri nas v resnici zgodilo. Da je zmagovalec teh volitev Janez Janša, ne SDS, on osebno, je jasno in za veščega opazovalca nesporno.

Lahko vidimo tudi drugo zelo pomembno dejstvo, namreč, da je šlo v veliko večji meri bolj za notranjepolitično anketo kot za demokratični blagor same Evropske unije. Podobno tudi v Italiji, Franciji, Nemčiji, nemara povsod, kjer se na platformi neoliberalizma bije boj med novimi nacionalnimi desnicami in etabliranimi liberalnimi ali socialnimi demokracijami.