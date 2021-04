ACH maršira proti novemu naslovu

Gregor Ropret, kapetan ACH Volleyja Ljubljana: Danes igra ni bila na najvišji ravni, kar je bilo tudi za pričakovati. Po odmoru in le tednu treningov je težko pokazati boljšo odbojko. Toda vseeno sem vesel, da smo stali skupaj tudi, ko nam ni šlo. Na koncu smo izvlekli eno res pomembno zmago in gremo lahko sproščeno v Maribor iskat konec prvenstva.

Sebastijan Škorc, trener Merkur Maribora: Mi smo se ta mesec ukvarjali z vsemi drugimi športi, le z odbojko ne. To je ekipa, ki ogromno trenira in dela, a žal ji je bilo to v zadnjih dnevih onemogočeno. Dejansko smo bili 14 dni brez žoge in igre se po prekinitvi ne da sestaviti v štirih, petih dneh. Vesel sem lahko, da se danes ni nihče poškodoval. Dosti časa do torka nimamo, zato bomo v teh dneh naredili lažje treninge in dali svoj maksimum na tretji tekmi.

Gostom pošle moči

Ljubljančani so dobili tudi drugo tekmo. FOTO: Jure Eržen

Odbojkarji ACH Volleyja so še korak bližje 18. naslovu državnega prvaka. Po odmoru zaradi zaprtja športa so dobili še drugo finalno tekmo, tudi tokrat so Merkur Maribor, najboljšo ekipo rednega dela, premagali s 3:1 (22, -21, 15, 22). Tretja tekma bo v torek v Mariboru.Tekma v Tivoliju je bila podobna prvi, le da je bil četrti niz bolj izenačen kot v Mariboru. Gosti so spet pokazali borbenost, a Ljubljančani so vendarle nekoliko bolj kakovostna ekipa, še posebno, ker Štajerci ne morejo računati na poškodovanegaMariborčani so verjeli, da lahko izid v zmagah izenačijo in s tako miselnostjo so tudi začeli dvoboj. V prvem nizu so bili vse do končnice v prednosti, nekajkrat vodili za tri točke, toda odločilni so bili trenutki pred samo končnico. Po zaostanku 17:19 so domači, pri katerih je manjkal libero, dosegli štiri zaporedne točke, zadnji dve z blokom. Gosti so nato še prišli do točke zaostanka, toda po novem blokuso oranžni zmaji povedli s 23:20, tri točke razlike so bile tudi ob koncu niza.Mariborčani po zaostanku niso izobesili bele zastave, tudi v drugem nizu so prevladovali, za razliko od prvega pa so bili v končnici bolj zbrani. Na 18. točki sta bili ekipi še izenačeni, nato pa je Maribor z blokompovedel za dve točki, prednost pa je do konca niza le še povišal.Po slabo odigranem tretjem nizu je bilo videti, da je varovancemzmanjkalo moči, tudi četrtega niso odprli najbolje, toda nato so vendarle pokazali zobe. ACH so ves čas dihali za ovratnik, a to je bilo tudi vse, kar so jim zanesljivi Ljubljančani dovolili.je bil z 22 točkami najučinkovitejši igralec tekme, dve točki je dosegel s servisom, tri z blokom in 17 z napadom. Touhteh jih je prispeval 15, tri z blokom, pri gostih sta jihindosegla 18.