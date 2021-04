ACH Volley na kolenih še v pokalu, Calcitu četrti naslov

Odbojkarji Calcita so letošnji zmagovalci slovenskega pokala. V finalu so s 3:0 (21, 21, 22) premagali ACH Volley. V sedmem medsebojnem pokalnem finalu so Kamničani Ljubljančane premagali četrtič, s tem pa so tudi osvojili svoj četrti pokal. ACH ostaja pri 12 naslovih.



Varovanci Gregorja Jerončiča so delovali bolj sveže, za serijske slovenske državne prvake, ki so morali konec prejšnjega tedna predati naslov Merkur Mariboru, je bil ritem sezone očitno prehud. Tekmo sicer dobro začeli, toda po vodstvu 14:11 v prvem nizu so po seriji blokov Kamničanov zašli v težave, iz katerih se niso več rešili.



V domačih tekmovanjih so tako vsi trije klubi, ki so letos izstopali, osvojili eno lovoriko. ACH je prvak srednjeevropske lige, Merkur Maribor državni, Calcit Volley, ki je v državnem prvenstvu izgubil v polfinalu proti ACH-ju, v srednjeevropski pa v polfinalu proti Mariborčanom, pa pokalni prvak.



1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Salonit Anhovo

1993/94 Vileda Maribor

1994/95 Maribor

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Fužinar

1999/00 Salonit Anhovo

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Salonit Anhovo

2002/03 Salonit Anhovo

2003/04 Salonit Anhovo

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Prevent Gradnje IGM

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 ACH Volley Bled

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 ACH Volley Ljubljana

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 Salonit Anhovo

2014/15 ACH Volley

2015/16 Calcit Volleyball

2016/17 Calcit Volleyball

2017/18 ACH Volley Ljubljana

2018/19 ACH Volley Ljubljana

2019/20 ACH Volley Ljubljana

