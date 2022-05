ACH Volley podaljšal pogodbo z reprezentantom

Srednji bloker Matic Videčnik bo tako tudi v prihodnji sezoni igral za moštvo, ki je v pretekli sezoni osvojilo dvojno domačo krono z naslovom državnega in pokalnega prvaka.

»Izjemno sem vesel, da ostajam v Ljubljani, sploh po tako odlični sezoni, kot smo jo imeli letos. V naslednjo sezono štartamo z enakimi cilji in zagnanostjo. V klubu je prišlo do nekaterih sprememb, vendar jedro ekipe ostaja enako, kar je prednost, saj smo postali pravi prijatelji tudi izven igrišča in delujemo izredno homogeno. Čas je, da naredimo rezultatski korak naprej tudi v ligi prvakov, kjer imamo svoje načrte,« je po podpisu pogodbe dejal 203 cm visoki odbojkar.

Kariero je začel v domači Slovenski Bistrici, prvič pa nase opozoril v dresu kamniškega Calcita. Zadnjih pet let pa igra za ACH. Videčnik je v zadnjih letih stalni član slovenske moške reprezentance, s katero je dvakrat osvojil srebrno kolajno na evropskih prvenstvih v letih 2019 in 2021. Znašel se je tudi na razširjenem seznamu novega selektorja slovenske izbrane vrste Avstralca Marka Lebedewa.