Razprodani Tivoli pričakuje nov odbojkarski spektakel

Ljubitelji odbojke bodo danes spet prišli na svoj račun. Odbojkarji ACH Volleyja bodo v polnem Tivoliju odigrali tretjo tekmo lige prvakov, po porazih proti Trentinu in Asseco Resovii Rzezow se v obračunu s francoskim prvakom Toursom, ekipo z brazilskim pridihom, nadejajo prvi zmagi. Tekma se bo začela ob 18. uri. Čeprav Francozi v svoji ekipi nimajo velikih zvezdnikov, nikakor niso naivna ekipa, to so dokazali s presenetljivo gostujočo zmago proti Asseco Resovii Rzezowu.

Vse dosedanje tekme so dobili Francozi

»V polnem Tivoliju pričakujemo francoske prvake, ki so letos že dokazali, da gre za izjemno kakovostno moštvo, predvsem z zmago na težkem gostovanju na Poljskem. Prepričan sem, da lahko s pravim pristopom in energijo v sredo zabeležimo prvo zmago v letošnji ligi prvakov. Pritiskati bomo morali s servisom in biti pravi v blok-obrambi. Nadejamo se pozitivnega rezultata,« je optimistično razpoložen trener Radovan Gačič.

Tekmeca sta se v ligi prvakov v preteklosti merila štirikrat, doslej so vse tekme dobili Francozi. Oranžni zmaji so bili še najbližje tekmecem na zadnjem obračunu, leta 2013, ko so v gosteh izgubili z 2:3. Glavni napadalni orožji francoske ekipe sta Brazilec Aboubacar Neto, ki ni edini Brazilec v ekipi, ter estonski reprezentant Märt Tammearu.