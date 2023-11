Ljubljančani ne bi mogli dobiti zahtevnejšega štarta v ligi prvakov

Za odbojkarje ACH Volleyja se z današnjim gostovanjem pri italijanskemu prvaku Trentinu začela nova sezona lige prvakov. Po napovedih Ljubljančani posebno velike vloge v njej ne bodo igrali, v izredno kakovostni skupini B, v kateri sta poleg njih in Trentina še poljska Asseco Resovia in francoski Tours, bo uspeh vsaka zmaga.

Tekmeci, tudi s slovenskima reprezentantoma Janom Kozamernikom pri Trentinu in Klemnom Čebuljem pri Asseco Resovii, so atraktivni, ponujali bodo odbojkarske spektakle, hkrati pa najbrž tudi težko premagljivi, čeprav slovenski v nobeno tekmo ne bodo vstopili z belo zastavo.

Prvi tekmec italijanski prvak Trentino

»Veseli smo, da začenjamo tekme tudi v ligi prvakov, kjer bomo poskušali prikazati naš najboljši obraz in favoriziranim tekmecem kar najbolj otežiti delo. Imamo svoje načrte in verjamemo, da jih s pravo energijo in pristopom lahko uresničimo. Do konca novembra nas najprej čaka težko gostovanje v Trentinu pri eni najboljših ekip na svetu, nato pa tekma s Poljaki pred polnim Tivolijem,« je v napovedih zadržan trener oranžnih zmajev Radovan Gačič.

Jan Kozamernik FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Prvi tekmec ACH Volleyja bo Trentino Itas. Lanski državni prvak – v finalu je s 3:2 v zmagah premagal Civitanovo –, je letos odlično začel sezono, v domačem prvenstvu je nanizal šest zmag, za zdaj je še neporažen.

Glavna zvezdnika ekipe sta italijanska reprezentanta, sprejemalca Alessando Michieletto in Daniele Lavia, organizator igre je prav tako italijanski reprezentant Riccardo Sbertoli, na blokerskih mestih je poleg Kozamernika še srbski reprezentant Marko Podraščanin, na korektorskem položaju pa blesti Luksemburžan poljskega rodu Kamil Rychlicki.