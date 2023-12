Mladi reprezentančni up odšel in že debitiral za Monzo

Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović bo kariero nadaljeval v italijanskem prvoligašu Monzi. To so Italijani potrdili na svoji spletni strani in kljub odločitvi slovenskega sodišča, da je 19-letnik pogodbeno vezan s kamniškim Calcitom, dobili dovoljenje mednarodne zveze, da so lahko korektorja registrirali.

»Navdušen sem in hkrati tudi malo živčen, ker se soočam z novo izkušnjo. Predvsem pa sem zelo vesel in pripravljen, da zaigram za Monzo,« je za spletno stran kluba dejal Mujanović.

Četrti Slovenec v italijanski ligi, v kateri igrajo Gregor Ropret, Rok Možič in Jan Kozamernik, je proti Milanu že debitiral v dresu novega kluba, Monza je tekmo izgubila z 0:3, Mujanović pa je dobil nekaj priložnosti za igro.

»Za nas zgodba še ni zaključena, sami bomo upoštevali odločbo slovenskega sodišča,« pa je za spletno stran Sportkluba povedal športni direktor kamniškega kluba Tomi Šmuc.